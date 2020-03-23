Denizli'de, uyuşturucu ticaretine 5 tutuklama - Son Dakika
Son Dakika Güncel Denizli'de, uyuşturucu ticaretine 5 tutuklama - Son Dakika

Denizli'de, uyuşturucu ticaretine 5 tutuklama

6 saat önce

DENİZLi'de, polis ekiplerince düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 16 şüpheliden 5'i mahkemece tutuklandı.

Denizli'de, uyuşturucu ticaretine 5 tutuklama, System.String[]

DENİZLi'de, polis ekiplerince düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 16 şüpheliden 5'i mahkemece tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, dün kentte uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyon düzenledi. Belirlenen adreslere yapılan baskınlarda, 16 kişi yakalanıp, gözaltına alındı. Adreslerde yapılan aramalarda 443 gram metamfetamin, 277 gram eroin, 233 gram esrar, 25 uyuşturucu hap, ruhsatsız tabanca ve hassas terazi ele geçirildi. Emniyetteki işlemleri sonrası adliyeye sevk edilen şüphelilerden 5'i, sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları mahkece tutuklanırken, diğerleri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.


Emniyet Müdürlüğü, Polis, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 23.03.2020 10:09 Kaynak: DHA

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