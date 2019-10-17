Son Dakika Haberleri: Denizli'de uyuşturucudan gözaltına alınan 101 kişiden 22'si tutuklandı
Son Dakika 3. Sayfa Denizli'de uyuşturucudan gözaltına alınan 101 kişiden 22'si tutuklandı

Denizli'de uyuşturucudan gözaltına alınan 101 kişiden 22'si tutuklandı

1 saat önce

Denizli'de narkotik polisi tarafından yapılan uyuşturucu operasyonlarında gözaltına alınan 101 kişiden 22'si tutuklandı.

Denizli'de uyuşturucudan gözaltına alınan 101 kişiden 22'si tutuklandı, System.String[]

Denizli'de narkotik polisi tarafından yapılan uyuşturucu operasyonlarında gözaltına alınan 101 kişiden 22'si tutuklandı.


Denizli İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından 1-14 Ekim tarihleri arasından yapılan operasyonların bilançosu açıklandı. 82 ayrı operasyonda toplam da 101 kişinin gözaltına alındığı bunlardan 22'sinin çıkarıldıkları mahkemeler tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildikleri bildirildi. Operasyonlarda ayrıca 35 adet ecstasy hap, 75 gram eroin, bin 182 gram esrar, 130 gram metamfetamin, bin 223 gram skunk, 171 adet methadone hap, 50 adet sentetik ecza hap ele geçirildiği aktardı. - DENİZLİ

Narkotik, Denizli, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 17.10.2019 04:46 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Doktorun boğazını jiletle kesen saldırgan, istediği ilacı yazmadığı için saldırdığını söyledi
15 ton kaçak tütünle yakalanan zanlılardan ilginç savunma: Kalabalık aileyiz, kullanıyoruz HDP'li Hakkari Belediye Başkanı tutuklandı Son Dakika: Beşar Esed'den Türkiye'ye küstah tehdit: Türkiye'nin operasyonuna yanıt vereceğiz

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 17.10.2019 18:00:53. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Denizli'de uyuşturucudan gözaltına alınan 101 kişiden 22'si tutuklandı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]