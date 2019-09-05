Denizli'de uyuşturucuya 1 tutuklama
1 saat önce
DENİZLİ'nin Baklan ilçesinde, polis ekiplerince düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 11 kilo 700 gram kubar esrar ele geçirilirken, gözaltına alınan 1 kişi mahkemece tutuklandı.
Haber Yayın Tarihi: 05.09.2019 05:03 Kaynak: DHA
DENİZLİ'nin Baklan
ilçesinde, polis ekiplerince düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 11 kilo 700 gram kubar esrar ele geçirilirken, gözaltına alınan 1 kişi mahkemece tutuklandı.
İl Jandarma
Komutanlığı ekipleri, Baklan'da bir kişinin uyuşturucu madde satışı yaptığı ihbarı üzerine harekete geçti. Jandarma, yaptığı takip sonucu kimliğini ve adresini belirlediği şüphelinin evine operasyon düzenledi. Baskında özel eğitimli narkotik köpeğinin katılımıyla yapılan aramada 11 kilo 700 gram kubar esrar, 4 kök Hint keneviri, hassas terazi ve 2 ruhsatsız av tüfeği ele geçirildi. Operasyonda gözaltına alınan 1 kişi, dün sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
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