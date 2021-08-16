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Denizli'de uyuşturucuya 12 tutuklama - Son Dakika

Denizli'de uyuşturucuya 12 tutuklama

16.08.2021 18:25
Denizli'de uyuşturucuya 12 tutuklama, System.String[]

DENİZLİ'de uyuşturucu satıcılarına yönelik yapılan operasyonlarda polis tarafından gözaltına alınan 15 şüpheliden 12'si tutuklandı.

DENİZLİ'de uyuşturucu satıcılarına yönelik yapılan operasyonlarda polis tarafından gözaltına alınan 15 şüpheliden 12'si tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, dün kentte uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyon düzenledi. Önceden belirlenen adreslere yapılan baskınlarda, 15 kişi yakalanarak gözaltına alındı. Yapılan aramalarda 2 kilo 529 gram metamfetamin, 192 gram esrar, 353 kullanımlık bonzai, hassas terazi, 2 ruhsatsız tabanca, ruhsatsız av tüfeği ve 8 adet mermi ele geçirildi. Emniyetteki işlemleri sonrası adliyeye sevk edilen şüphelilerden 12'si tutuklanırken, diğerleri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.


Denizli'de uyuşturucuya 12 tutuklama
Denizli'de uyuşturucuya 12 tutuklama

Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, Emniyet Müdürlüğü, Uyuşturucu, Polis, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Denizli'de uyuşturucuya 12 tutuklama - Son Dakika


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