Son Dakika Haberleri: Denizli'de uyuşturucuya 13 tutuklama
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Denizli'de uyuşturucuya 13 tutuklama

7 saat önce

DENİZLİ'de, polis ekiplerince düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 18 şüpheliden 13'ü mahkemece tutuklandı.

Denizli'de uyuşturucuya 13 tutuklama, System.String[]

DENİZLİ'de, polis ekiplerince düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 18 şüpheliden 13'ü mahkemece tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, cuma günü kentte, uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyon düzenledi. Belirlenen adreslere yapılan baskınlarda, 18 kişi yakalanıp, gözaltına alındı. Yapılan aramalarda 15 gram eroin, 263 gram esrar, 119 gram metamfetamin, 73 uyuşturucu hap, ruhsatsız tabanca ve şarjör ile 2 hassas terazi ele geçirildi. Emniyetteki işlemleri sonrası adliyeye sevk edilen şüphelilerden 13'ü çıkarıldıkları mahkemece tutuklanırken, diğerleri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.


Emniyet Müdürlüğü, Polis, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 04.11.2019 05:28 Kaynak: DHA
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