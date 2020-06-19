Denizli'de uyuşturucuya 2 tutuklama - Son Dakika

DENİZLİ'nin Pamukkale ilçesinde, jandarma ekiplerince düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 2 kişi, tutuklandı.

İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, dün uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyon düzenledi. Belirlenen adreslere yapılan baskınlarda, 2 şüpheli yakalanıp, gözaltına alındı. Adreslerde yapılan aramalarda 300 gram skunk, 20 gram metamfetamin, tabanca, şarjör, 8 fişek, 21 sahte 100 dolar, 2 sahte 100 euro, ve hassas terazi ele geçirildi. Uyuşturucu satışından elde edildiği belirlenen 10 bir 320 TL'ye de el konuldu.Jandarma karakolundaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.