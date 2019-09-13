Denizli'de uyuşturucuya 3 tutuklama
1 saat önce
DENİZLİ'nin Çal ilçesinde gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda, 8 kişi gözaltına alındı, 3'ü tutuklandı.
Haber Yayın Tarihi: 13.09.2019 11:10 Kaynak: DHA
DENİZLİ'nin Çal
ilçesinde gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda, 8 kişi gözaltına alındı, 3'ü tutuklandı.
Çal İlçe Jandarma
Komutanlığı ekipleri, geçen çarşamba günü, uyuşturucu madde sattığı öğrenilen kişilerin yakalanmasına yönelik çalışma başlattı. İlçedeki 12 farklı adrese eş zamanlı operasyon düzenleyen jandarma ekipleri, 8 şüpheliyi yakalayarak gözaltına aldı. İfadelerinin alınmasının ardından, 4 şüpheli jandarma karakolundan serbest bırakıldı. Zanlılardan Mustafa S., Ahmet B., Murat H. ve Hilal K. ise adliyeye sevk edildi. Nöbetçi sulh ceza hakimliği, şüphelilerden Mustafa S., Ahmet B. ve Murat H.'yi tutuklarken, Hilal K ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
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