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Denizli'de uyuşturucuya 6 tutuklama

1 saat önce

Denizli'de uyuşturucuya 6 tutuklamaDenizli'ye uyuşturucu getirip sattığı gerekçesiyle 7 kişi gözaltına alındı.

Denizli'de uyuşturucuya 6 tutuklama
Denizli'ye uyuşturucu getirip sattığı gerekçesiyle 7 kişi gözaltına alındı. İşlemleri tamamlanınca adliyeye sevk edilen şüphelilerden 6'sı tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, çevre illerden Denizli'ye uyuşturucu getirip satan bir şebekeyi takibe aldı. Dört aylık teknik ve fiziki takibin ardından geçen salı günü, belirlenen 8 ayrı adrese şafak vakti operasyon yapıldı. Özel eğitimli narkotik köpeklerinin de katıldığı operasyonda 124 gram skunk, 78 gram metamfetamin, 89 gram esrar, 5 ruhsatsız tabanca, 2 av tüfeği, 5 kurusıkı tabanca, 37 tabanca fişeği, 10 şarjör ve uyuşturucu madde kullanım düzeneklerine ait materyaller ele geçirildi. Operasyonda uyuşturucu sattığı gerekçesiyle 7 kişi, gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından bugün adliyeye sevk edilen şüphelilerden 6'sı tutuklandı, diğer zanlı serbest bırakıldı.
Öte yandan şüphelileri takibe alan ekipler, çete üyelerinden farklı zamanlarda uyuşturucu temin eden 29 uyuşturucu madde kullanıcısını da yakaladı. Bu kişiler ise emniyetteki işlemleri sonrası serbest bırakıldı.
Denizli'de uyuşturucuya 6 tutuklama
Haber Yayın Tarihi : 05.07.2019 05:10 Kaynak: DHA
Emniyet Müdürlüğü, Denizli, Güncel
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