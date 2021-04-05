Denizli'de uyuşturucuya 8 tutuklama - Son Dakika

Denizli'de uyuşturucuya 8 tutuklama
05.04.2021 19:08
DENİZLİ'de polisin düzenlediği uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınıp, adliyeye sevk edilen 22 şüpheliden 8'i tutuklandı.
DENİZLİ'de polisin düzenlediği uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınıp, adliyeye sevk edilen 22 şüpheliden 8'i tutuklandı. 14 kişi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, dün uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyon düzenledi. Kent merkezinde önceden belirlenen adreslere yapılan operasyonlarda, 22 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerin ev, işyeri ve üzerlerindeki aramalarda 723 adet uyuşturucu hap, 2 ruhsatsız tabanca, bu tabancalara ait 14 mermi ve ruhsatsız av tüfeği ele geçirildi. Adliyeye çıkarılan şüpheliden 8'i tutuklanırken, 14 kişi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Son Dakika Sinan Gümüş, 13 maç sonra ilk 11'de sahaya çıktı Ankaragücü Teknik Direktörü Hikmet Karaman: Şampiyonluğumuz tescil edilmeli Montrö bildirisini imzalayan emekli amirallerden 4'ü CHP üyesi çıktı Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 104 amiralin imza attığı Montrö bildirisine tepki: Kesinlikle art niyetli bir bildiri Joe Biden'ın oğlu Hunter'dan yıllar sonra gelen itiraf: Yengemle birlikte oldum Türk İHA ve SİHA'larının mucidi Selçuk Bayraktar'dan yeni proje! İnsansız savaş uçağı geliyor Atatürk büstlerine saldıran DEAŞ üyesi: Yakalanmasaydım İstanbul'da eylem yapacaktım Beşiktaş'a gol atıp kadro dışı kalan Aytaç, şimdi de kulüpten kovuluyor