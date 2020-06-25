Denizli'de uyuşturucuya 9 tutuklama - Son Dakika

Denizli'de uyuşturucuya 9 tutuklama

DENİZLİ'de, polis ekiplerince düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 9 şüpheli, tutuklandı.

DENİZLİ'de, polis ekiplerince düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 9 şüpheli, tutuklandı.

Denizli İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, yaklaşık 2 hafta teknik ve fiziki takip yaparak, uyuşturucu tacirlerini tespit etti. Dün de eş zamanlı operasyon düzenledi. Belirlenen ev ve iş yerleri ile araçlara yapılan baskınlarda, 9 şüpheli gözaltına alındı. Operasyonda, 130 gram eroin, 6 gram metamfetamin, 4 uyuşturucu hap ecstasy, hassas terazi ve uyuşturucu madde satışından elde edildiği değerlendirilen 13 bin 940 lira ele geçirildi. Bugün adliyeye sevk edilen şüpheliler, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

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Emniyet Müdürlüğü, Denizli, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 25.06.2020 05:37 Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Denizli'de uyuşturucuya 9 tutuklama - Son Dakika

Son Dakika

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