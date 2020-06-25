Denizli'de uyuşturucuya 9 tutuklama - Son Dakika

130 gram eroin, 6 gram uyuşturucu madde metamfetamin, 4 ecstasy uyuşturucu hap, hassas terazi, uyuşturucu madde satışında kullanılan materyaller, uyuşturucu madde satışından elde edildiği değerlendirilen 13 bin 940 lira para ele geçirildi. Polisteki işlemleri sonrası bugün adliyeye sevk edilen şüpheliler, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Önceden belirlenen adreslere yapılan baskınlarda, 9 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerin ev, işyeri, otomobil ve üzerlerindeki aramalarda

Denizli İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, apartmanlarda uyuşturucu satışı yapıldığı bilgisi üzerine çalışma başlattı. Polis ekipleri, yaklaşık 2 haftalık teknik ve fiziki takibin ardından dün uyuşturucu satıcılarına yönelik eş zamanlı operasyon düzenledi.

Denizli 'de uyuşturucuya 9 tutuklama

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: DHA

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