Denizli'de uyuşturucuya darbe vurulmaya devam ediliyor - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Denizli'de uyuşturucuya darbe vurulmaya devam ediliyor - Son Dakika

Denizli'de uyuşturucuya darbe vurulmaya devam ediliyor

6 saat önce

DENİZLİ (İHA) – Denizli'de polis tarafından uyuşturucuyla mücadeleye yönelik gerçekleştirilen operasyonlarda 24 kişi gözaltına alındı.

Denizli'de uyuşturucuya darbe vurulmaya devam ediliyor, System.String[]

DENİZLİ (İHA) – Denizli'de polis tarafından uyuşturucuyla mücadeleye yönelik gerçekleştirilen operasyonlarda 24 kişi gözaltına alındı. Adliyeye sevk edilen şahıslardan 13'ü tutuklandı.


Denizli Emniyet Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu ticareti yapıldığı belirlenen adreslere operasyon düzenledi. Gerçekleştirilen operasyonlar neticesinde, 'Uyuşturucu Madde Ticareti Yapmak' suçundan 17, 'Uyuşturucu Madde Kullanımını Özendirme' suçundan 7 şüpheli gözaltına alındı.


Zanlıların 13'ü çıkarıldıkları adli makamlarca tutuklandı. - DENİZLİ

Emniyet Müdürlüğü, Denizli, Polis, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 13.01.2020 04:46 Kaynak: İHA
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