Son Dakika Haberleri: Denizli'de üzerine yıldırım düşen 15 koyun telef oldu
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Denizli'de üzerine yıldırım düşen 15 koyun telef oldu

1 saat önce

Denizli'nin Çal ilçesinde boş arazide üzerine yıldırım isabet eden 15 koyun telef oldu.

Denizli'de üzerine yıldırım düşen 15 koyun telef oldu, System.String[]
Denizli'nin Çal ilçesinde boş arazide üzerine yıldırım isabet eden 15 koyun telef oldu. Edinilen bilgilere göre, olay Çal ilçesi Bayıralan Mahallesi Köçek Deresi mevkiinde meydana geldi. Zafer Dal isimli vatandaş boş arazide koyunlarını otlattığı sırada aniden yağmur başladı. Dal, koyunlarını yağmurdan korumak için ağıla doğru sürdüğü sırada hayvanların üstüne büyük bir gürültü ile yıldırım düştü. Koyunlardan 15'i telef oldu. Yaşanan olayda Dal yaralanmazken, telef olan koyunların maddi değerinin ise yaklaşık 25 bin TL olduğu belirtildi.
(İHA)
Haber Yayın Tarihi : 18.06.2019 08:45 Kaynak: İHA
Çal, Denizli, Güncel
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