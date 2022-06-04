Denizli'de, üzerine yıldırım düşen çoban öldü - Son Dakika
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Denizli'de, üzerine yıldırım düşen çoban öldü

04.06.2022 02:39
Denizli'de, üzerine yıldırım düşen çoban öldü

DENİZLİ'nin Çardak ilçesinde, dağda küçükbaş hayvan otlatan 45 yaşındaki İrfan Adanalı, üzerine yıldırım düşmesi sonucu hayatını kaybetti.

DENİZLİ'nin Çardak ilçesinde, dağda küçükbaş hayvan otlatan 45 yaşındaki İrfan Adanalı, üzerine yıldırım düşmesi sonucu hayatını kaybetti.

Olay, Gölcük Mahallesi'nde bugün saat 21.00 sıralarında meydana geldi. Küçükbaş hayvanları otlatmak üzere dağlık alana çıkan çoban İrfan Adanalı, havanın yağışlı olması üzerine Gölcük Mahallesine doğru eve dönmek üzere yol çıktı. Küçükbaş hayvanların ahıra gelmesi ve Adanalı'nın geri dönmemesi üzerine yakınları durumdan şüphelenerek Adanalı'yı aramaya gitti. Yerde Adanalı'nın yattığını gören yakınları durumu sağlık ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Adanalı'nın üzerine yıldırım düşmesi sonucu öldüğünü belirledi. Jandarma ekiplerinin olay yerindeki incelemesinin ardından Adanalı'nın cenazesi otopsi için Çardak Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.


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Kaynak: DHA

Gölcük, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Denizli'de, üzerine yıldırım düşen çoban öldü - Son Dakika

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