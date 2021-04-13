Denizli'de vaka sayısı 100 binde 142.86 - Son Dakika

Sağlık Bakanı Dr. Fahrettin Koca, sosyal medya hesabı üzerinden Denizli'de 03 ile 09 Nisan 2021 arasındaki vaka sayısının 100 bin kişiden 142.86 olduğunu açıkladı.

Bakan Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından açıklama yayımladı. Bütün illerin vaka sayısını 100 bin üzerinden değerlendiren harita paylaşan Bakan Koca, 03 ile 09 Nisan 2021 arasında olan vakaları açıkladı. Bu sonuçla beraber Denizli'de vaka sayısı 100 bin kişide 142.86 olduğu görüldü. Bakan Koca yaptığı açıklamada, "100.000 nüfusa karşılık gelen haftalık vaka sayısını gösteren insidans haritamızın güncel hali ektedir. Mutasyonlu virüs aynı yolla ancak daha hızlı yayılıyor. Kısıtlamalar zaruri hale geldi. Birlikte mücadele edip kazanacağız" dedi. - DENİZLİ