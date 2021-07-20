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Denizli'de vatandaşlar, Kurban Bayramı namazında camileri doldurdu - Son Dakika

Denizli'de vatandaşlar, Kurban Bayramı namazında camileri doldurdu

20.07.2021 08:12
Denizli'de vatandaşlar, Kurban Bayramı namazında camileri doldurdu, System.String[]

Denizli'de vatandaşlar, Kurban Bayramı namazını yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerine uyarak kıldı.

Denizli'de vatandaşlar, Kurban Bayramı namazını yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerine uyarak kıldı.

Kentteki camilere seccadeleri ve maskeleri ile gelen vatandaşlar, sosyal mesafeye uygun şekilde saf tuttu.

15 Temmuz Delikliçınar Şehitler Meydanındaki Yeni Cami'de yer bulamayanlar namazlarını avluda kıldı.

İl Müftüsü Mehmet Aşık'ın vaazının ardından kılınan bayram namazı ve yapılan dua sonrası, Denizli Valisi Ali Fuat Atik, 11'inci Komando Tugay ve Garnizon Komutan Vekili Piyade Albay Cengiz Güven, Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan ile diğer protokol üyeleri, vatandaşlarla bayramlaştı.

Büyükşehir Belediyesi vatandaşlara, 15 Temmuz Delikliçınar Şehitler Meydanı'nda kurulan çadırda çay, simit ve peynir ikram etti.

Kurban Bayramı, Yeni Cami, 15 Temmuz, Denizli, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Denizli'de vatandaşlar, Kurban Bayramı namazında camileri doldurdu - Son Dakika


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