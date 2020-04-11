Denizli'de vatandaşlar market, fırın ve akaryakıt istasyonlarına akın etti (2) - Son Dakika

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Denizli'de vatandaşlar market, fırın ve akaryakıt istasyonlarına akın etti (2)
6 saat önce
SOKAKLAR BOŞ KALDIDenizli'de gece yarısından itibaren sokağa çıkma yasağı uygulanmaya başladı.
SOKAKLAR BOŞ KALDI
Denizli'de gece yarısından itibaren sokağa çıkma yasağı uygulanmaya başladı. Polis ekipleri, cadde ve sokaklarda vatandaşlarına uyarılarda bulunurken, kentin işlek noktaları boş kaldı.Polis ekipleri, cadde ve sokaklarda vatandaşlara evlerine dönmeleri ve dışarı çıkmamaları uyarısında bulundu. Kentin işlek noktaları da yasağın ardından boş kaldı. Yalnızca sokak hayvanlarının kaldığı 15 Temmuz Delikliçınar Şehitler Meydanı da ıssız görüntüsüyle dikkat çekti.
Deniz TOKAT - Ramazan ÇETİN/DENİZLİ,
Haber Yayın Tarihi: 11.04.2020 02:38 Kaynak: DHA
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