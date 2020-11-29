Denizli'de vatandaşlar sokağa çıkma kısıtlamasına uyuyor - Son Dakika

Denizli'de vatandaşlar sokağa çıkma kısıtlamasına uyuyor

29.11.2020 00:23
Denizli'de vatandaşlar sokağa çıkma kısıtlamasına uyuyor, System.String[]

Denizli'de korona virüs tedbirleri kapsamında sokağa çıkma kısıtlamasının 2. haftasında sokaklar yine boş kaldı.

Denizli'de korona virüs tedbirleri kapsamında sokağa çıkma kısıtlamasının 2. haftasında sokaklar yine boş kaldı. Pandemi tedbirleriyle birlikte saat 20.00 itibariyle başlayan sokağa çıkma kısıtlamasına Denizlili vatandaşların kurallara uyduğu görüldü.

İçişleri Bakanlığının genelgesiyle 81 ilde uygulanan pandemi tedbirleri kapsamında uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması Denizli'de sessizlik oluşturdu. Bu kapsamda, hafta sonları saat 20.00 ile 10.00 saatleri arasında uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması bu haftada 30 Kasım 2020 Pazartesi günü 05.00'te sona erecek. 31 Aralık 2020'ye kadar devam edecek kısıtlamalardan üretim, imalat, ve tedarik zincirlerinde çalışanlar muaf tutulurken, bazı dükkanlar paket servisi yapmaya devam edecek.

Denizli kısıtlama kurallarına uyuyor

Denizli İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı polis ekipleri, sokaklarda ve ana caddelerde tedbirler kapsamında denetimlerine devam ediyor. Denizli'de kısıtlamaların başladığı saatten bu yana vatandaşların kurallara riayet ettiği görüldü. Sokaklarda oluşan sessizlikte sadece paket servis yapan çalışanlar görüldü. - DENİZLİ

Denizli'de vatandaşlar sokağa çıkma kısıtlamasına uyuyor
Denizli'de vatandaşlar sokağa çıkma kısıtlamasına uyuyor
Denizli'de vatandaşlar sokağa çıkma kısıtlamasına uyuyor
Denizli'de vatandaşlar sokağa çıkma kısıtlamasına uyuyor

Denizli, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Denizli'de vatandaşlar sokağa çıkma kısıtlamasına uyuyor - Son Dakika


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