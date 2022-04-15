DENİZLİ'DE YABAN HAYATI FOTOKAPANLA GÖRÜNTÜLENDİ - Son Dakika
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DENİZLİ'DE YABAN HAYATI FOTOKAPANLA GÖRÜNTÜLENDİ

15.04.2022 19:23

DENİZLİ'nin Merkezefendi ilçesinde, yaban hayatı fotokapanla kayda alındı.

DENİZLİ'nin Merkezefendi ilçesinde, yaban hayatı fotokapanla kayda alındı. Ormanlık alanda kızıl geyik ve domuz sürüsü görüntülendi.

Doğa Koruma ve Milli Parklar Denizli Şube Müdürlüğü ekipleri, kaçak avlanmayla mücadele ve yemleme çalışmalarını takip etmek amacıyla, yaban hayatının yoğun olduğu bölgelere fotokapanlar yerleştiriyor. Merkezefendi ilçesi Karcı Dağı'ndaki ormanlık alanda kurulan bir fotokapan, kızıl geyik ile domuz sürüsünü görüntüledi. Fotokapana bir kızıl geyiğin etrafı kontrol ettikten sonra görevliler tarafından bırakılan yemleri yediği sırada domuz sürüsünün gelmesi ve uzaklaşması yer alıyor.

DENİZLİ'DE YABAN HAYATI FOTOKAPANLA GÖRÜNTÜLENDİ
DENİZLİ'DE YABAN HAYATI FOTOKAPANLA GÖRÜNTÜLENDİ
DENİZLİ'DE YABAN HAYATI FOTOKAPANLA GÖRÜNTÜLENDİ

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Doğa Koruma ve Milli Parklar, Merkezefendi, Denizli, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel DENİZLİ'DE YABAN HAYATI FOTOKAPANLA GÖRÜNTÜLENDİ - Son Dakika


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SON DAKİKA: DENİZLİ'DE YABAN HAYATI FOTOKAPANLA GÖRÜNTÜLENDİ - Son Dakika
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