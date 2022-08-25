Bu arada otomobiliyle akaryakıt istasyonun bulunduğu bölgeden yola çıkmak üzereyken tırın kaydığını fark eden sürücü Nuri Sevim, geri manevra yaparak otomobilini kazaya karışmaktan son anda kurtardı.

Kaynak: AA

Ramazan Akdeniz, Antalya, Denizli, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Denizli'de kayan tırın yolda makaslama anı, güvenlik kamerasına yansıdı - Son Dakika

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