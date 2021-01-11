Denizli'de yakalanan 2 FETÖ hükümlüsü tutuklandı - Son Dakika

Denizli'de yakalanan 2 FETÖ hükümlüsü tutuklandı
11.01.2021 16:15
Denizli'de Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) üyeliğinden kesinleşmiş hapis cezası bulunan 2 hükümlü yakalanarak cezaevine gönderildi.
Denizli'de Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) üyeliğinden kesinleşmiş hapis cezası bulunan 2 hükümlü yakalanarak cezaevine gönderildi.
Haklarında 6 yıl 10 ay ile 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan 2 hükümlü ile başka bir soruşturmada aranan kişi, polis ekiplerince adreslerine düzenlenen operasyonla yakalandı.
İşlemlerin ardından adliyeye sevk edilen 2 hükümlü cezaevine gönderildi.
Gözaltına alınan diğer kişi adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Son Dakika Altının kilogramı 441 bin 500 liraya geriledi Son Dakika: KVKK, WhatsApp'ın zorunlu güncelleme kararını yarınki toplantıda ele alacak Vatikan'ı karıştıran iddia! Papa Francis'in tutuklandığı öne sürüldü Son Dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan, CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'na dava açtı Meteoroloji uyardı! Cuma ve cumartesi günü İstanbul'da kar yağışı bekleniyor Haller'i Ajax'a satan West Ham, Beşiktaş'tan Aboubakar'ı istiyor Son Dakika! Uyuşturucu kullanmak ve alenen özendirmek suçundan gözaltına alınan Ümitcan Uygun tutuklandı Son Dakika: Rekabet Kurulu Facebook ve WhatsApp hakkında resen soruşturma başlattı