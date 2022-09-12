Denizli'de yakalanan FETÖ şüphelisi eski hakim tutuklandı

Denizli'de yakalanan Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) şüphelisi eski hakim tutuklandı.

Denizli'de yakalanan Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) şüphelisi eski hakim tutuklandı. İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, hakkında, "FETÖ'ye üye olmak, görevi kötüye kullanma, haberleşmenin gizliliğini ihlal etmek, kişiyi hürriyetinden yoksun kılma, özel hayatın gizliliğini ihlal etmek, kişiler arasında aleni olmayan konuşmaları kayıt etmek" suçlarından Ankara'da aranması bulunan eski hakim M.M. (43) kent merkezinde düzenlenen operasyonla yakalandı. İşlemleri tamamlanınca adliyeye sevk edilen şüpheli cezaevine gönderildi.???????

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