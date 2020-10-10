Denizli'nin Pamukkale ilçesinde koruma altındaki tarihi konak, yangın sonucu kullanılamaz hale geldi.
İstiklal Mahallesi 1164 Sokak'ta Mustafa Sarıkaya'ya ait olduğu belirtilen ve kullanılmayan 2 katlı konakta henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, alevlere müdahale etti.
Yaklaşık 1 saatlik çalışma sonucu kontrol altına alınan yangın sonrası tarihi konaktan geriye sadece duvarlar kaldı.
Yaklaşık 200 yıllık olduğu belirtilen ahşap ve kerpiç yapıdaki yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.
- Kaynak: AA
Son Dakika › Güncel › Son dakika haber! Yaklaşık 200 yıllık tarihi konak yangında ağır hasar gördü - Son Dakika