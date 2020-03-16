Denizli'de 'yalancı bahar' sona erdi - Son Dakika
Son Dakika Genel Denizli'de 'yalancı bahar' sona erdi - Son Dakika

Denizli'de 'yalancı bahar' sona erdi

6 saat önce

Denizli'de 'yalancı bahar' sona erdi Hava sıcaklıkları 10 derece birden düşünce vatandaşlar mont ve atkılarını tekrar çıkardı Denizli'de hava sıcaklıklarının 10 derece birden düşmesinin ardından aniden gelen soğuk hava sonrası vatandaşlar kışlık giysilerini kaldırdıkları yerden çıkararak...

Denizli'de 'yalancı bahar' sona erdi

Hava sıcaklıkları 10 derece birden düşünce vatandaşlar mont ve atkılarını tekrar çıkardı

DENİZLİ - Denizli'de hava sıcaklıklarının 10 derece birden düşmesinin ardından aniden gelen soğuk hava sonrası vatandaşlar kışlık giysilerini kaldırdıkları yerden çıkararak tekrar giyindi. Kentin sokaklarında kıştan kalma görüntüler yaşanmaya başlandı.

Kentte hava sıcaklığının 10 derece birden düşmesiyle birlikte vatandaşlar kışlıkları geri çıkardı. Yapılan son meteorolojik değerlendirmelere göre yalancı baharı geride bırakan Denizli, birkaç gün daha soğuk günler görecek.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre Denizli'de sarı uyarı verildi. Birkaç öncesine kadar kısa kollu giysilerle dolaşılan kentte aniden kendisini gösteren soğuk hava nedeniyle vatandaşlar tekrara montlarını giyinip atkılarını takmak zorunda kaldı. Yağmurla birlikte gelen soğuk hava nedeniyle vatandaşlar sokaklarda şemsiyeler ile dolaşmaya başladı. Kafe gibi bazı işletmelerde ise iş yeri sahipleri üşüyen müşterileri için ısıtıcılarını açtı.

Soğuk havaların hafta ortasına kadar süreceği belirtildi.

Denizli'de 'yalancı bahar' sona erdi

Yalancı Bahar, Denizli, Genel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 16.03.2020 01:10 Kaynak: İHA
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