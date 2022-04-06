Yamaç paraşütü uçuşunda AA'ya 102. kuruluş yıl dönümü kutlaması - Son Dakika
Üye Girişi

Yamaç paraşütü uçuşunda AA'ya 102. kuruluş yıl dönümü kutlaması

06.04.2022 14:26

Pamukkale ilçesinde bir yamaç paraşütü pilotu, Anadolu Ajansının (AA) 102. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla gökyüzünde kutlama pankartı açtı.

Pamukkale ilçesinde bir yamaç paraşütü pilotu, Anadolu Ajansının (AA) 102. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla gökyüzünde kutlama pankartı açtı.

Pamukkale'ye tandem yamaç paraşütü yapmak için gelen Zühtü Saruhan, 102. kuruluş yıl dönümünü kutlayan AA için atlayış gerçekleştirdi.

Beyaz travertenleriyle ünlü Pamukkale'nin üzerinde yer alan Dinamit Tepesi'ndeki pistten Güney Koreli bir turistle atlayış yapan yamaç paraşütü pilotu Saruhan, gökyüzündeki turunu "Anadolu Ajansının 102. kuruluş yıl dönümünü kutluyoruz" yazılı pankartla tamamladı.

Denizli Büyükşehir Belediyesinden kutlama

Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan da Anadolu Ajansının (AA) 102. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla LED ekranlı bilboardlarda kutlama mesajları yayımlandı.

Kent merkezindeki 15 Temmuz Delikliçınar Şehitler Meydanı ile bazı yollarda belediyeye ait LED ekranlı bilboardlarda "Anadolu Ajansı'nın 102. kuruluş yıl dönümü kutlu olsun" mesajına yer verildi.

Yamaç paraşütü uçuşunda AA'ya 102. kuruluş yıl dönümü kutlaması
Yamaç paraşütü uçuşunda AA'ya 102. kuruluş yıl dönümü kutlaması
Yamaç paraşütü uçuşunda AA'ya 102. kuruluş yıl dönümü kutlaması
Yamaç paraşütü uçuşunda AA'ya 102. kuruluş yıl dönümü kutlaması
Yamaç paraşütü uçuşunda AA'ya 102. kuruluş yıl dönümü kutlaması
Yamaç paraşütü uçuşunda AA'ya 102. kuruluş yıl dönümü kutlaması
Yamaç paraşütü uçuşunda AA'ya 102. kuruluş yıl dönümü kutlaması
Yamaç paraşütü uçuşunda AA'ya 102. kuruluş yıl dönümü kutlaması

YORUMLAR
500
AA'nın 102. kuruluş yılına denizin derinliklerinde pankartlı kutlama AA'nın 102. kuruluş yılına denizin derinliklerinde pankartlı kutlama Pamukkale'de sıcak hava balonuna asılan pankartla AA'nın kuruluş yıl dönümü kutlandı Pamukkale'de sıcak hava balonuna asılan pankartla AA'nın kuruluş yıl dönümü kutlandı

Kültür Sanat, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Yamaç paraşütü uçuşunda AA'ya 102. kuruluş yıl dönümü kutlaması - Son Dakika


Son Dakika
15:31 Görüntü Buça'dan: 82 yaşındaki babasının cesedini yol kenarında buldu
15:28 Oğlum dizisinde bu akşam neler olacak? Otopsi raporundan çıkan ayrıntı ne?
15:27 Samsun'da fıkra gibi olay! Kepçe operatörü, adresi karıştırınca yanlış bina yıkıldı
15:25 Nisa bebeğin hastalanmasında bakıcı ihmali var mı? O bakıcı konuştu: Biberonla besledim, bıraktığımda iyiydi
15:22 Aynur Aydın, Yeşim Salkım'a "hayvanlardan özür dile" dedi! Salkım'ın yanıtı olay oldu: Sen de beraber olduğun evli adamın karısından özür dile
15:13 Ayşenur Arslan, ulaşıma gelen zammı eleştiren konuğuna ne diyeceğini bilemedi
15:10 Savaşı iki ay önceden bilen Rus milliyetçisi Jirinovski yaşamını yitirdi
15:01 Saadet lideri Karamollaoğlu: İnsanlar sahurda sofraya ne koyacağını, iftarı neyle açacaklarını düşünüyor
15:01 Marsilya, Cengiz Ünder'le 5 yıllık sözleşme imzalayacak
14:46 Rubato'nun solisti Özer Arkun'un darp davasında yeni gelişme! Hapsi isteniyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 6.04.2022 15:48:50. #1.13#
SON DAKİKA: Yamaç paraşütü uçuşunda AA'ya 102. kuruluş yıl dönümü kutlaması - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement