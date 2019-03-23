Son Dakika Haberleri: Denizli'de Yangın Çıkan Ev Kullanılamaz Hale Gedi

Denizli'de Yangın Çıkan Ev Kullanılamaz Hale Gedi

31 dakika önce

Denizli'nin Sarayköy ilçesinde çıkan yangında bir ev kullanılamaz hale geldi.

Denizli'de Yangın Çıkan Ev Kullanılamaz Hale Gedi, System.String[]
Denizli'nin Sarayköy ilçesinde çıkan yangında bir ev kullanılamaz hale geldi.


Hasköy Mahallesi'nde İsmail Heybeli'ye ait iki katlı evden duman çıktığını fark eden aile yakınları, kendi imkanlarıyla yangına müdahale etti, yangın söndürülemeyince durum itfaiye ekiplerine bildirildi.

İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın, çevredeki evlere sıçramadan söndürüldü.


Yangında iki katlı ev kullanılamaz hale geldi.


Jandarma olayla ilgili soruşturma başlattı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 23.03.2019 08:58 Kaynak: AA

İtfaiye, Sarayköy, Denizli, Güncel
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