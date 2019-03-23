Denizli'de Yangın Çıkan Ev Kullanılamaz Hale Gedi
31 dakika önce
Denizli'nin Sarayköy ilçesinde çıkan yangında bir ev kullanılamaz hale geldi.
Denizli
'nin Sarayköy
ilçesinde çıkan yangında bir ev kullanılamaz hale geldi. Hasköy
Mahallesi'nde İsmail Heybeli'ye ait iki katlı evden duman çıktığını fark eden aile yakınları, kendi imkanlarıyla yangına müdahale etti, yangın söndürülemeyince durum itfaiye ekiplerine bildirildi. İtfaiye
ekiplerinin müdahalesiyle yangın, çevredeki evlere sıçramadan söndürüldü.
Yangında iki katlı ev kullanılamaz hale geldi. Jandarma
olayla ilgili soruşturma başlattı.
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Haber Yayın Tarihi : 23.03.2019 08:58 Kaynak: AA
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