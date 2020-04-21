Denizli'de yangın çıkan evde yaşlı kadın ölü bulundu - Son Dakika

Erkuş'un cenazesi, otopsi için Pamukkale Üniversitesi Hastanesi morguna kaldırıldı.

Olay yerine gelen ekipler, yangını söndürürken baygın halde bulunan Fatma Erkuş'un hayatını kaybettiğini belirledi.

Süller Mahallesi'nde iki katlı bir binanın alt katında yalnız yaşayan Fatma Erkuş'un (80) evinden duman çıktığını gören vatandaşlar durumu itfaiye ekiplerine bildirdi.

Denizli 'nin Çal ilçesinde bir evde çıkan yangında yalnız yaşayan 80 yaşındaki kadın, yaşamını yitirdi.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: AA

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