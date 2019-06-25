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Denizli'de yangın faciaya neden oldu hayvanlar yanarak telef oldu

43 dakika önce

Denizli'de yangın faciaya neden oldu hayvanlar yanarak telef olduDENİZLİ - Denizli'de meydana gelen samanlık yangınında 5 küçükbaş hayvan ile 2 büyükbaş hayvan, 20 tavuk yanarak telef olurken, bir traktörde alevlere teslim olarak kullanılamaz hale geldi.

Denizli'de yangın faciaya neden oldu hayvanlar yanarak telef oldu
DENİZLİ - Denizli'de meydana gelen samanlık yangınında 5 küçükbaş hayvan ile 2 büyükbaş hayvan, 20 tavuk yanarak telef olurken, bir traktörde alevlere teslim olarak kullanılamaz hale geldi.
Edinilen bilgilere göre, yangın Pamukkale ilçesi Karakurt Mahallesinde meydana geldi. Musa Soysal isimli vatandaşa ait samanların bulunduğu açık depodan alevlerin yükseldiğini gören vatandaşlar durumu itfaiye bildirerek yardım istedi. İhbar üzerine olay yerine gelen ekipler hızlı bir şekilde alevlere müdahale etti. Bu sırada içerde hayvanların olduğunun söylenmesi üzerine itfaiye erleri bir taraftan yangını söndürmek için uğraş verirken bir taraftan da hayvanları kurtarmak için uğraştı. Yangın ekiplerin yaklaşık 1 saatlik müdahalesi sonrası kontrol altına alındı. Söndürülen yangının bilançosu ise ağır oldu. Samanlığın yanında bulunan ağılda bir inek, bir buzağı, 4 kuzu, bir keçi ve 20 tavuk yanarak telef oldu. Yangında ayrıca Soysal'a ait olduğu öğrenilen bir traktörde kısmen yanarak kullanılamaz hale geldi. 450'ye yakın saman balyasının yandığının öğrenildiği olayda ciddi miktarda maddi hasar meydana geldiği kaydedildi.
Ölen yada yaralanın olmadığı yangınla ilgili soruşturma başlatıldığı bildirildi.
Denizli'de yangın faciaya neden oldu hayvanlar yanarak telef oldu
Haber Yayın Tarihi : 25.06.2019 05:30 Kaynak: İHA
Denizli, 3. Sayfa
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