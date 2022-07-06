Bu sırada avukatlık bürosunda olduğu belirtilen ve alevlerden kaçmak için pencereden aşağı market tentesine atlayan avukat Fatih Karakılıç'ı (35) itfaiye ekipleri kurtardı.

Adalet Mahallesi Hasan Gönüllü Bulvarı'nda bulunan 5 katlı bir iş merkezinin üçüncü katındaki bir hukuk bürosundan dumanlar çıktığını görenler, durumu itfaiye ve sağlık ekiplerine haber verdi.

Kaynak: AA

Merkezefendi, İtfaiye, Denizli, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Denizli'de yangın sırasında iş merkezinin penceresinden atlayan avukat yaralandı - Son Dakika

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