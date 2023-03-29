Denizli'de yangında ölü bulunan bebeğin annesi cinayet itirafında bulundu - Son Dakika
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Denizli'de yangında ölü bulunan bebeğin annesi cinayet itirafında bulundu

29.03.2023 11:03
Denizli'de yangında ölü bulunan bebeğin annesi cinayet itirafında bulundu

Denizli'nin Merkezefendi ilçesinde yangın çıkan evde 1 yaşındaki bebeğin cansız bedeni bulundu, polise teslim olan anne bebeğini öldürerek evini ateşe verdiğini söyledi.

Denizli'nin Merkezefendi ilçesinde yangın çıkan evde 1 yaşındaki bebeğin cansız bedeni bulundu, polise teslim olan anne bebeğini öldürerek evini ateşe verdiğini söyledi.

Saraylar Mahallesi 360 Sokak'taki bir apartmanın ikinci katından gece saatlerinde duman çıktığını gören vatandaşlar durumu polis, sağlık ve itfaiye ekiplerine bildirdi.

Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yangını kısa sürede söndürdü. Evde yapılan incelemede 1 yaşındaki Zeynep A'nın hayatını kaybettiği belirlendi.

Yangın sırasında evden çıkan Mehmet A. (53) ifadesinde, uyumadan önce eşi ve kızının televizyon izlediklerini, uyurken yangını fark ettiğini, dumanları görünce kendisini dışarı attığını belirtti.

Yangın sonrası polis merkezine giderek teslim olan anne Hilal A'nın (40) ise ifadesinde eşinin kendisini fuhşa zorlaması nedeniyle kızını boğarak öldürdüğünü daha sonra evi ateşe verip kaçtığını anlattığı öğrenildi.

Kadın gözaltına alınırken, olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatıldı.

Kaynak: AA
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Merkezefendi, Denizli, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Denizli'de yangında ölü bulunan bebeğin annesi cinayet itirafında bulundu - Son Dakika


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SON DAKİKA: Denizli'de yangında ölü bulunan bebeğin annesi cinayet itirafında bulundu - Son Dakika
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