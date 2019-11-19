Son Dakika Haberleri: Denizli'de 'Yapı İzin' istatistikleri yayınlandı
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Denizli'de 'Yapı İzin' istatistikleri yayınlandı

6 saat önce

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) 2019 yılı Ocak-Eylül dönemi Yapı İzin istatistiklerini yayımladı.

Denizli'de 'Yapı İzin' istatistikleri yayınlandı, System.String[]

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) 2019 yılı Ocak-Eylül dönemi Yapı İzin istatistiklerini yayımladı. Buna göre Denizli'de 9 aylık dönemde yapı ruhsatı verilen yapıların yüz ölçümü 792 bin 387 metrekare oldu.


2019 yılı Ocak-Eylül döneminde Denizli'de yapı ruhsatı verilen yapıların yüz ölçümü 792 bin 387 metrekare olurken yapı ruhsatı verilen yerlerin değeri ise 1 milyar 150 milyon 864 bin 757 TL oldu.


9 aylık dönemde yapı ruhsatı verilen bina sayısı 798, daire sayısı ise 4 bin 53 olarak gerçekleşti.


Yapı ruhsatı verilen konut kullanım alanı 431 bin 953 metrekare, konut dışı kullanım alanı 186 bin 831 metrekare ortak kullanım alanı 173 bin 603 metrekare oldu. Yapı kullanma izin belgesi verilen yapıların yüz ölçümü 141 bin 6511 metrekare oldu. - DENİZLİ

Güncel

Haber Yayın Tarihi: 19.11.2019 12:05 Kaynak: İHA
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