Denizli'de TKDK'dan 11 yatırıma hibe desteği

Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu (TKDK), Denizli'de toplam 26 milyon 890 bin liralık 11 yatırıma hibe desteğinde bulunacak.

TKDK Denizli İl Koordinatörlüğünden yapılan açıklamaya göre, "tarım ve balıkçılık ürünlerinin işlenmesi ve pazarlanması ile ilgili fiziki varlıklara yönelik yatırımlar" başlığında açılan 10. Çağrı Dönemi kapsamında 76 proje başvurusu yapıldı.

Ağustos ayında başlayan sözleşme imzalama sürecinde bugüne kadar onaylanan 11 proje sahibi ile 26 milyon 890 bin liralık yatırım için sözleşme imzalandı.

Onaylanan projelerin tamamlanması ile Denizli'ye 10 milyon 605 bin liralık hibe sağlanacak.