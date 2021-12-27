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Yaban dostları Büyükşehir ile hayata döndü - Son Dakika

Yaban dostları Büyükşehir ile hayata döndü

27.12.2021 10:54
Yaban dostları Büyükşehir ile hayata döndü

Sokak hayvanlarının yanı sıra vahşi doğaya da şefkat elini uzatan Denizli Büyükşehir Belediyesi, vatandaşlar tarafından yaralı halde bulunan kızıl şahin ile baykuşu tedavi ederek yeniden doğal hayatlarına kavuşturdu.

Sokak hayvanlarının yanı sıra vahşi doğaya da şefkat elini uzatan Denizli Büyükşehir Belediyesi, vatandaşlar tarafından yaralı halde bulunan kızıl şahin ile baykuşu tedavi ederek yeniden doğal hayatlarına kavuşturdu. 27. 12. 2021 Hasta, yaralı, kaza geçirmiş ve kötü muameleye maruz kalmış sokak hayvanlarının bakım ve tedavilerini yapan Denizli Büyükşehir Belediyesi Sokak Hayvanları Barınma ve Rehabilitasyon Merkezi ve Doğal Yaşam Parkı, vahşi doğaya da şefkat elini uzatmaya devam ediyor. Bir süre önce Tavas ilçesinde vatandaşlar tarafından hareketsiz bir halde bulunan kızıl şahin ile yine vatandaşlar tarafından bir aracın altında bulunan baykuş Doğa Koruma Milli Parklar Şube Müdürlüğü'nce tedavi edilmek üzere Sokak Hayvanları Barınma ve Rehabilitasyon Merkezi'ne teslim edildi. Kızıl şahin ve baykuşta enfeksiyona bağlı durum bozukluğu tespit eden Büyükşehir Belediyesi veteriner hekimleri gerekli tedaviye başladı. Yaklaşık 10 gün bakım altında tutulan yaban dostları sağlıklarına kavuşturuldu. Ölçümleri ve numaralandırılmaları yapılan ker iki kuş daha sonra özgürlüğe kanat çırptı. Duyarlı vatandaşlara teşekkür Büyükşehir Belediyesi Veteriner Hekimi Elvan Alkaya, Denizli Büyükşehir Belediyesi Sokak Hayvanları Kliniği'nin doğal yaşamı korumak adına da çalıştığını söyledi. Yaban dostlarına duyarsız kalmayan vatandaşlara teşekkür eden Alkaya, "Bakım ve tedavileri yapılmak üzere bize getirilen yaban dostlarının 10 gün boyunca gerekli bakımlarını ve tedavisini yaptık. Kuşların halkalarını taktıktan sonra da doğaya yeniden bıraktık. Duyarlı vatandaşlarımıza çok teşekkür ediyoruz" diye konuştu. . Benzer Başlıklar

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Yaban dostları Büyükşehir ile hayata döndü
Yaban dostları Büyükşehir ile hayata döndü

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Denizli Büyükşehir Belediyesi, Büyükşehir Belediyesi, Sokak Hayvanları, Denizli, Toplum, Güncel, Son Dakika

Kaynak: Habermetre

Son Dakika Toplum Yaban dostları Büyükşehir ile hayata döndü - Son Dakika


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