Denizli'de yaralı bulunan şahin tedavi altına alındı - Son Dakika

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Denizli'de yaralı bulunan şahin tedavi altına alındı
6 saat önce
Denizli'nin Sarayköy ilçesinde tarlada yaralı halde bulunan şahin, korumaya alındı.
Haber Yayın Tarihi: 28.01.2020 10:41 Kaynak: AA
Denizli'nin Sarayköy ilçesinde tarlada yaralı halde bulunan şahin, korumaya alındı.
Kumluca Mahallesi'ndeki tarlasını kontrol için giden 48 yaşındaki Cemil Çetin, yaralı şahin buldu.
Kanadında kırık olduğu tespit edilen şahine 1 gün evinde bakan Çetin, şahini Sarayköy Belediyesi zabıta ekiplerine teslim etti.
Zabıta ekipleri de yaralı şahini, Denizli Büyükşehir Belediyesi Sokak Hayvanları Barınma ve Rehabilitasyon Merkezine götürdü.
Şahinin tedavisinin ardından doğaya bırakılacağı öğrenildi.
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