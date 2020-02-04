Denizli'de yaralı bulunan şahin tedaviye alındı - Son Dakika
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Denizli'de yaralı bulunan şahin tedaviye alındı

7 saat önce

DENİZLİ'nin Merkezefendi ilçesinde, yaralı bulunan şahin tedaviye alındı.

Denizli'de yaralı bulunan şahin tedaviye alındı, System.String[]

DENİZLİ'nin Merkezefendi ilçesinde, yaralı bulunan şahin tedaviye alındı.

Sevindik Mahallesi'nde bir şirkette pazarlama danışmanı olarak görev yapan Ali İncelerli, dün bir fabrikanın arka bölümünde yerde çırpınan yaralı bir şahin olduğunu farketti. Sağ kanadından yaralı olan şahini alıp, evine götüren İncelerli, önce ısıttı, ardından da ciğerle besledi. İncelerli, ardından da Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü yetkililerini arayıp, yırtıcı bir tür olan şahini, tedavisi için teslim etti. Bir yere çarparak yaralandığı sanılan yaralı şahinin tedavisinin ardından doğal ortamına bırakılacağı öğrenildi.

Ali İncelerli, "Ölmek üzere olan şahini kurtarmanın mutluluğunu yaşıyorum. Şahini teslim alan Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü yetkilisi, durumunun iyi olduğunu söyledi" dedi.


Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü, Merkezefendi, Sevindik, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 04.02.2020 06:33 Kaynak: DHA
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