Yaralı şahine Büyükşehir şefkati - Son Dakika

Denizli Büyükşehir Belediyesi Sokak Hayvanları Barınma, Rehabilitasyon Merkezi'ne yaralı olarak getirilen şahin, tedavisinin ardından yeniden özgürlüğe kanat çırptı. 19. 08. 2021 Denizli Büyükşehir Belediyesi Sokak Hayvanları Barınma ve Rehabilitasyon Merkezi, hasta, yaralı, kaza geçirmiş ve kötü muameleye maruz kalmış sokak hayvanlarının bakım ve tedavilerinin yanı sıra vahşi doğaya da şefkat elini uzatmaya devam ediyor. Bu kapsamda geçtiğimiz hafta Doğa Koruma ve Milli Parklar Denizli Şube Müdürlüğü ekipleri Çivril İlçesi'nde vatandaşlarca yaralı halde bulunan şahini tedavisi yapılmak üzere Denizli Büyükşehir Belediyesi Sokak Hayvanları Barınma ve Rehabilitasyon Merkezi'ne getirdi. Denizli Büyükşehir Belediyesi veteriner hekimleri tarafından yapılan incelemede şahinin kanadından yaralı olduğu tespit edildi. Yaklaşık 1 haftalık tedavi sürecinin ardından sağlığına kavuşan yaralı şahin yeniden özgürlüğe kanat çırptı . Benzer Başlıklar

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