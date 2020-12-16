Denizli'de yarım kilo esrar ele geçirildi, 1 kişi gözaltına alındı - Son Dakika

Şüpheli, işlemler için Honaz İlçe Jandarma Komutanlığına götürüldü.

Zanlının Pamukkale ilçesindeki evinde yapılan aramada da 6 kök kenevir bulundu.

Şüphelinin otomobilinde yapılan aramada, ayakkabı kutusuna gizlenmiş 200 fişek halinde, yarım kilogram esrar ele geçirildi.

İl Jandarma Komutanlığına bağlı Jandarma Suç Araştırma Timi ( JASAT ) ile Honaz İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, S.E'nin (40) il merkezinden Honaz ilçesine uyuşturucu getirerek sattığı bilgisi üzerine çalışma başlattı.

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