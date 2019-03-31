Denizli
'de yarım saatte 2'si büyük beş deprem meydana geldi
Afet bölgesinde 5 büyüklüğündeki depremde çadırda yaşayanlar bile kendini dışarı attı
Denizli'de yarım saat içinde meydana gelen 5 deprem büyük korku ve endişeye neden oldu
DENİZLİ - Denizli'de yarım saat içerisinde meydana gelen ve en büyüğü 5 büyüklüğünde olan beş deprem özellikle geçtiğimiz hafta yıkımın yaşandığı Acıpayam
ilçesinde büyük korku ve endişeye neden oldu. Bazı mahallelerde çadırlar da yaşayan vatandaşlar depremin korkusu ile kendilerini çadırların dahi dışına attı. Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü
Bölgesel Deprem-Tsunami İzleme ve Değerlendirme Merkezi verilerine göre, saat 14.30'da yerin 5 kilometre derinliğinde ve 5 büyüklüğünde bir depremle sarsıldı. Alınan ilk bilgilerde depremin merkez üssü olan Acıpayam'da herhangi bir yıkımın olmadığı kaydedildi. Bu depremin ardından saat 15.00'a kadar ise sırasıyla 2.6-4.1-3.2 ve 2.6 büyüklüğünde 5 deprem daha meydana geldi. Depremlerin merkez üslerinin tamamının ise Acıpayam ilçesinde farklı mahalleleri olduğu kaydedildi. Sarsıntının kent genelinde ile birlikte Aydın
gibi çevre illerde de hissedildiği depremde ölen yada yaralanan kimsenin olmadığı öğrenildi.
Deprem sonrası özellikle Acıpayam ilçesinde büyük korku ve endişe yaşanırken geçtiğimiz 20 Mart ta meydana gelen depremin ardından çadırlarda kalan vatandaşlar ise kendilerini panikle dışarı attı. İlçe merkezinde de büyük korkunun yaşandığı deprem sonrası vatandaşlar uzun bir süre evlerine giremedi.
İlçede korku ve endişe devam ediyor
Depremin ardından kendini sokağa atan bir ilçe sakini ise büyük bir korku yaşadığını ve korkudan titrediğini kaydederek, "Çok korktuk, zaten ilk depremden beri çadırda yatıyoruz. Bir anda ne olduğunu şaşırdık, her taraf sallanmaya başladı. Zaten kalp rahatsızlığım var tedavi görüyorum. Şimdi ne yapacağız bilmiyorum" diye konuştu.
Depremlerin ardından ilçedeki korku, panik ve endişe uzun bir süre daha devam etti.