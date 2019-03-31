Son Dakika Haberleri: Denizli'de Yarım Saatte 2'si Büyük Beş Deprem Meydana Geldi

Denizli'de Yarım Saatte 2'si Büyük Beş Deprem Meydana Geldi

45 dakika önce

Denizli'de yarım saatte 2'si büyük beş deprem meydana geldi Afet bölgesinde 5 büyüklüğündeki depremde çadırda yaşayanlar bile kendini dışarı attı Denizli'de yarım saat içinde meydana gelen 5 deprem büyük korku ve endişeye neden olduDENİZLİ - Denizli'de yarım saat içerisinde meydana gelen ve...

Denizli'de yarım saatte 2'si büyük beş deprem meydana geldi
Afet bölgesinde 5 büyüklüğündeki depremde çadırda yaşayanlar bile kendini dışarı attı
Denizli'de yarım saat içinde meydana gelen 5 deprem büyük korku ve endişeye neden oldu

DENİZLİ - Denizli'de yarım saat içerisinde meydana gelen ve en büyüğü 5 büyüklüğünde olan beş deprem özellikle geçtiğimiz hafta yıkımın yaşandığı Acıpayam ilçesinde büyük korku ve endişeye neden oldu. Bazı mahallelerde çadırlar da yaşayan vatandaşlar depremin korkusu ile kendilerini çadırların dahi dışına attı.
Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü Bölgesel Deprem-Tsunami İzleme ve Değerlendirme Merkezi verilerine göre, saat 14.30'da yerin 5 kilometre derinliğinde ve 5 büyüklüğünde bir depremle sarsıldı. Alınan ilk bilgilerde depremin merkez üssü olan Acıpayam'da herhangi bir yıkımın olmadığı kaydedildi. Bu depremin ardından saat 15.00'a kadar ise sırasıyla 2.6-4.1-3.2 ve 2.6 büyüklüğünde 5 deprem daha meydana geldi. Depremlerin merkez üslerinin tamamının ise Acıpayam ilçesinde farklı mahalleleri olduğu kaydedildi. Sarsıntının kent genelinde ile birlikte Aydın gibi çevre illerde de hissedildiği depremde ölen yada yaralanan kimsenin olmadığı öğrenildi.
Deprem sonrası özellikle Acıpayam ilçesinde büyük korku ve endişe yaşanırken geçtiğimiz 20 Mart ta meydana gelen depremin ardından çadırlarda kalan vatandaşlar ise kendilerini panikle dışarı attı. İlçe merkezinde de büyük korkunun yaşandığı deprem sonrası vatandaşlar uzun bir süre evlerine giremedi.
İlçede korku ve endişe devam ediyor
Depremin ardından kendini sokağa atan bir ilçe sakini ise büyük bir korku yaşadığını ve korkudan titrediğini kaydederek, "Çok korktuk, zaten ilk depremden beri çadırda yatıyoruz. Bir anda ne olduğunu şaşırdık, her taraf sallanmaya başladı. Zaten kalp rahatsızlığım var tedavi görüyorum. Şimdi ne yapacağız bilmiyorum" diye konuştu.
Depremlerin ardından ilçedeki korku, panik ve endişe uzun bir süre daha devam etti.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 31.03.2019 07:56 Kaynak: İHA

Merkez, Acıpayam, Denizli, Genel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Oy Kullanırken Depreme Yakalandılar Şanlıurfa'da Muhtarlık Kavgalarında 25 Kişi Yaralandı Şarkıcı Tuğba Ekinci, Oy Vereceği İsmi Açıkladı Oy Sayma İşlemine Başlanmasının Ardından CHP'nin Ankara Adayı Mansur Yavaş'tan İlk Açıklama
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 31.3.2019 20:41:11. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Denizli'de Yarım Saatte 2'si Büyük Beş Deprem Meydana Geldi
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]