Denizli'de Yarıyıl Eğitim Öğretim Değerlendirme Toplantısı
39 dakika önce
Denizli'de, 2018-2019 eğitim öğretim yılı birinci dönem değerlendirme toplantısı Merkezefendi Barbaros Kız İmam Hatip Lisesi Toplantı Salonunda yapıldı.
Denizli
'de, 2018-2019 eğitim öğretim yılı birinci dönem değerlendirme toplantısı Merkezefendi
Barbaros Kız İmam Hatip Lisesi Toplantı Salonunda yapıldı.
Toplantıda konuşan Denizli Valisi Hasan Karahan, eğitime büyük önem verdiklerini söyledi. Eğitim ile ilgili her kesimin katkıda bulunması gerektiğini vurgulayan Karahan, sınavlarda elde edilen başarılar nedeniyle eğitimcileri tebrik etti. İstanbul
Türkçesi
Karahan, okuldaki başarının önce idareden başladığına dikkati çekerek şunları kaydetti:
"Tüm yöneticilerimizin gayreti ile eğitim seviyesinde daha üst noktalara geleceğimize inanıyorum. Eğitimin kalitesi ve seviyesi büyük önem kazanıyor. Aldığımız sonuçlar çok güzel. Eğitime verdiğimiz desteği devam ettireceğiz. Sizlerden bir ricam da dilde hassasiyettir. İlimizin dili tatlı ama İstanbul Türkçemiz temiz, akıcı ve berrak. Türkçemizi gençlerimize öğretip kullandırmalıyız. İstanbul Kadıköy
Kaymakamlığım dönemimde öğretmenlerimize yönelik diksiyon kursu açmıştık. Bu kurslar çok işe yaramıştı. İlimizde de böyle bir uygulama yapabiliriz."
İl Milli Eğitim Müdürü Mahmut Oğuz
ise kent genelindeki eğitim başarısında 15 bin öğretmenin imzasının bulunduğunu ifade etti.
Konuşmaların ardından 2016-2018 yıllarındaki eğitim yatırımları hakkında sunum gerçekleştirildi.
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Haber Yayın Tarihi : 24.01.2019 04:50 Kaynak: AA
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