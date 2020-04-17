Denizli'de yasak öncesi denetim; Kurallara uymayanlara ceza - Son Dakika

DENİZLİ'de, sokağa çıkma yasağı öncesi market, fırın ve iş yerlerinde denetim yapıldı. Vatandaşlar, sosyal mesafe kuralına uymaları ve maske takmaları konusunda uyarıldı. Kurallara uymayanlara ceza kesildi.

İçişleri Bakanlığı'nca alınan koronavirüs tedbirleri kapsamında, güvenlik güçleri kentte halkın yoğun olduğu noktalarda çalışma yaptı. İki günlük sokağa çıkma yasağı öncesi, polis, jandarma ve zabıta ekiplerince şehir merkezi ve ilçelerde bulunan market, fırın ve pazar yerlerinde denetim yapıldı.

Pazar yerlerinde maskesiz ve eldivensiz satış yapan esnaf uyarıldı. Maskesiz vatandaşlar ise pazar yerlerine alınmadı. Kentteki fırın ve marketlerde ise yoğunluklar oluştu. Güvenlik güçleri, vatandaşların sosyal mesafe kurallarına uymaları yönünde uyarılarda bulundu.

Saat 21.00'den itibaren kapalı olması gereken market, iş yerleri ile fırın, büfe, akaryakıt istasyonu içerisinde bulunan alışveriş alanlar kontrol edildi. Kentte geçen haftanın aksine, yoğun kalabalıklar yaşanmadığı görüldü. Kurallara uymayan iş yeri ve vatandaşlara cezai işlem uygulandı.