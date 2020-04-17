Denizli'de yasak öncesi sıkı denetim - Son Dakika

Denizli'de yasak öncesi sıkı denetim DENİZLİ'de sokağa çıkma yasağı öncesi market, fırın ve işyerlerinde denetim yapıldı. Vatandaşlar, sosyal mesafe kuralına uymaları ve maske takmaları yönünde uyarıldı. Kurallara uymayanlara ceza kesildi. İçişleri Bakanlığı tarafından alınan koronavirüs tedbirleri kapsamında, güvenlik güçleri kentte vatandaşların yoğun kullandığı noktalarda çalışma yaptı. İki günlük sokağa çıkma yasağı öncesi, polis, jandarma ve zabıta ekipleri tarafından şehir merkezi ve ilçelerde bulunan market, fırın ve pazar yerlerinde denetimler yapıldı. Pazar yerlerinde maskesiz ve eldivensiz satış yapan esnaflar uyarıldı. Maskesiz vatandaşlar ise pazaryerlerine alınmadı. Kentteki fırın ve marketlerde ise yoğunluklar oluştu. Güvenlik güçleri, vatandaşların sosyal mesafe kurallarına uymaları yönünde uyarılarda bulundu. Saat 21.00'den itibaren kapalı olması gereken market, işyerleri ile fırın, büfe, akaryakıt istasyonu içerisinde bulunan alışveriş alanlar kontrol edildi. Kentte geçen haftanın aksine, yoğun kalabalıklar yaşanmadığı görüldü. Kurallara uymayan işyeri ve vatandaşlara cezai işlem uygulandı.