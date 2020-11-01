Denizli'de yasaklara rağmen semt pazarlarında ürküten görüntü - Son Dakika

Denizli'de yasaklara rağmen semt pazarlarında ürküten görüntü

01.11.2020 13:50

Denizli'de yasaklara rağmen semt pazarlarında ürküten görüntü -Denizli'de semt pazarlarında sosyal mesafe, maske ve sigara yasağı hiçe sayılıyor -Esnaf maske ve sigara yasağını dinlemedi -Pazarda alışveriş yapan vatandaş, çift maske kullandığını göstererek sinirlendi Denizli'de korona...

Denizli'de yasaklara rağmen semt pazarlarında ürküten görüntü

-Denizli'de semt pazarlarında sosyal mesafe, maske ve sigara yasağı hiçe sayılıyor

-Esnaf maske ve sigara yasağını dinlemedi

-Pazarda alışveriş yapan vatandaş, çift maske kullandığını göstererek sinirlendi

DENİZLİ - Denizli'de korona virüs tedbirleri kapsamında ek olarak getirilen toplu alanlarda sigara içme yasağına semt pazarlarında hiç uyulmadığı görüldü. Vatandaşlar sosyal mesafe ve maske kuralına uymazken, pazarda bulunan esnaflar ise umursamadan sigaralarını içti.

Denizli'de her gün farklı mahallelerde kurulan semt pazarlarında pandemi sürecinde getirilen kurallar ve yasaklar hiçe sayılıyor. Her gün yüzlerce kişi karşı karşıya gelen pazarcı esnafının büyük çoğunluğu maske kullanmazken, sigara yasağını da umursamadı. Vatandaşlar ise tezgahlarda ürünlerini elleriyle seçerken korona virüs tedbirleri kapsamında sosyal mesafeyi unuturken, maskesiz alışveriş yaptı. Maske kullanmayan pazar esnafı durumun hiç iyi olmadığını belirtirken, esnaf Halil Özdemir, "Sigara durumunda yasak var ama fazla uyan kişi yok. Sosyal mesafe desen hiç uyulmuyor ve maske takımı yok" dedi. Bazı pazar esnafları ise korona virüsü hiç umursadığını belirterek röportaj vermekten bile kaçındı.

"Gördüğüm sadece şu pazarda çoğu esnaf sigara içiyor"

Kimsenin kurallara uymadığını dile getiren Eylem Kiriş ise, "Hiç kimse sosyal mesafeye uymuyor. Uymamasının sebebi denetleyen kimsenin olmaması. Her şeyden önce satıcılar zaten maskeleri çenelerinin altında çay ve sigara içiyorlar. Biz vatandaşlara ürün satmaya çalışıyorlar. Denetlenmeyen her yer riskin daha fazla yayılmasını sağlıyor. İnsanlar sosyal mesafeyi sadece arada boşluk bırakmak sanıyorlar ama değil. Çünkü her an gibi birinin hapşırması ve öksürüğü herkese bulaşmasına sebebiyet verir. İnsanlar sosyal mesafeye uymadığı sürece bu korona virüs asla bitmez. Her şeyden önce insanların kendini düşünmeleri ve daha sonrasında sevdiklerini düşünmesi gerek. Gördüğüm sadece şu pazarda çoğu esnaf sigara içiyor. Hiç kimsenin umurunda değil" diye konuştu.

"Bir öksürüğümden başkasına zarar gelir korkusu endişesi var"

Eylem Kiriş, "Ben neden iki tane maske takıyorum? Çünkü başkalarının canını yakmamak için. Bronşit hastasıyım ve benim bir öksürüğümden başkasına zarar gelir korkusu endişesi varsa bende diğer insanlarda da bunun olması gerekiyor. Ben iki tane maske takıyorum ve onlar bir tane taksın ama çenesinin altında veya kollarında değil. Söyleyeceklerim bu kadar ve insan hayatı değerlidir" ifadelerini kullandı.

Denizli'de yasaklara rağmen semt pazarlarında ürküten görüntü
Denizli'de yasaklara rağmen semt pazarlarında ürküten görüntü
Denizli'de yasaklara rağmen semt pazarlarında ürküten görüntü
Denizli'de yasaklara rağmen semt pazarlarında ürküten görüntü

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- Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Denizli'de yasaklara rağmen semt pazarlarında ürküten görüntü - Son Dakika


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