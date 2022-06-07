İran'da tıp fakültesini bitirdikten sonra kente gelen ve tıpta uzmanlık sınavına hazırlanan kadının bir süre önce beyin ameliyatı olduğu öğrenildi.

Kaynak: AA

Pamukkale, Denizli, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › İranlı kadın evinde ölü bulundu - Son Dakika

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