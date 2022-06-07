İranlı kadın evinde ölü bulundu - Son Dakika
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İranlı kadın evinde ölü bulundu

07.06.2022 15:14

Denizli'nin Pamukkale ilçesinde yabancı uyruklu bir kadın evinde ölü bulundu.

Denizli'nin Pamukkale ilçesinde yabancı uyruklu bir kadın evinde ölü bulundu.

İstiklal Mahallesi 1159 Sokak'taki apartta yaşayan İranlı Haniyeh Mousavifard'dan (34) haber alamayan arkadaşı, durumu polis ve sağlık ekiplerine haber verdi.

Eve gelen ekipler, yerde hareketsiz halde buldukları kadının öldüğünü belirledi.

Yapılan incelemenin ardından kadının cenazesi, otopsi için Pamukkale Üniversitesi Hastanesi morguna kaldırıldı.

İran'da tıp fakültesini bitirdikten sonra kente gelen ve tıpta uzmanlık sınavına hazırlanan kadının bir süre önce beyin ameliyatı olduğu öğrenildi.

İranlı kadın evinde ölü bulundu
İranlı kadın evinde ölü bulundu
İranlı kadın evinde ölü bulundu
İranlı kadın evinde ölü bulundu
İranlı kadın evinde ölü bulundu
İranlı kadın evinde ölü bulundu
İranlı kadın evinde ölü bulundu

YORUMLAR
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Kaynak: AA

Pamukkale, Denizli, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İranlı kadın evinde ölü bulundu - Son Dakika

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