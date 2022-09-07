Dolandırdıkları altınları restoranda paylaşan şebekenin 3. ortağı yakalandı - Son Dakika
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Dolandırdıkları altınları restoranda paylaşan şebekenin 3. ortağı yakalandı

07.09.2022 14:33
Dolandırdıkları altınları restoranda paylaşan şebekenin 3. ortağı yakalandı

Denizli'de yaşlı adamı 80 bin TL değerinde ki ziynet eşyalarını aldıktan sonra taksinin kırık tampon detayıyla JASAT'a yakalanan ve dolandırdıkları altınları restoranda paylaştıkları ortaya çıkan şebekenin 3. ortağı da yakayı ele verdi.

Denizli'de yaşlı adamı 80 bin TL değerinde ki ziynet eşyalarını aldıktan sonra taksinin kırık tampon detayıyla JASAT'a yakalanan ve dolandırdıkları altınları restoranda paylaştıkları ortaya çıkan şebekenin 3. ortağı da yakayı ele verdi.

Denizli'nin Tavas ilçesinde Mehmet E.D. (36) ve taksici Ahmet Ü. (28), ilçede bulunan Orhan G.'yi (83) dolandırmak için kent merkezinde müşteri rolü üstlenip yaşlı adamın 80 bin TL değerindeki altınlarını aldı. JASAT tarafından yapılan çalışmalarda 186 kamera kayıtlarının izlenmesi sonrası şüpheliler, 48 saat sonra yakayı ele verdi. Taksinin kırık tampon detayıyla yakalanan şüphelilerden adli makamlara sevk edilen Mehmet E.D. tutuklanarak ceza evine gönderilirken, taksici ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

JASAT peşlerini bırakmadı

Kamera kayıtlarını izlemeye devam eden JASAT dedektifleri, şüphelilerin bir restoranda buluştuğunu, altınları el altından paylaştıklarını ve 3. kişinin olduğunu tespit etti. Şüphelinin Yılmaz A. (39) olduğunu ve Aydın'ın Nazilli ilçesine gittiğini belirleyen JASAT, emniyet ile koordine kurarak operasyon düzenlendi. Yapılan operasyonda yakalanan Yılmaz A., Denizli'ye getirildi, dolandırıcılık ve hırsızlık suçundan 20 suç kaydı olduğu ortaya çıktı. İfadesinin ardından şüpheli çıkarıldığı adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Öte yandan şüphelilerin beraber restoranda yemek yediği ve altınları el altından paylaştığı anlar ile Yılmaz A.'nin caddelerde gezmesi güvenlik kameralarına yansıdı. - DENİZLİ

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Kaynak: İHA

Denizli, JASAT, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Dolandırdıkları altınları restoranda paylaşan şebekenin 3. ortağı yakalandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Dolandırdıkları altınları restoranda paylaşan şebekenin 3. ortağı yakalandı - Son Dakika
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