Kırık tampondan yakalanan dolandırıcılardan akıl almaz tezgah - Son Dakika
Üye Girişi

Kırık tampondan yakalanan dolandırıcılardan akıl almaz tezgah

27.08.2022 13:22
Kırık tampondan yakalanan dolandırıcılardan akıl almaz tezgah

Denizli'de yaşlı adamın 80 bin TL değerindeki altınlarını kendilerini jandarma olarak tanıtıp çalan 2 dolandırıcının tezgahı, akıllara durgunluk verdi.

Denizli'de yaşlı adamın 80 bin TL değerindeki altınlarını kendilerini jandarma olarak tanıtıp çalan 2 dolandırıcının tezgahı, akıllara durgunluk verdi. JASAT'ın 186 farklı kamera incelemesi sonrası kırık tampon detayı ile bulunan dolandırıcılardan taksicinin, müşteri olarak gösterdiği suç ortağını aynı taksiyle 5 dakika içinde farklı sokakta ikinci kez yakalanmamak için aldığı ortaya çıktı.

Tavas ilçesinde meydana gelen olayda edinilen bilgilere göre, Mehmet E.D. (36) ve taksici Ahmet Ü. (28), ilçede bulunan Orhan G.'yi (83) dolandırmak için akıl almaz bir yönteme başvurdu. Kent merkezinde ki otogarda buluşan ikiliden Mehmet E., suç ortağının kullandığı taksiden Pamukkale ilçesinde bulunan incilipınar parkında indi. Yakalanmamak için 5 dakikada farklı bir sokağa giden Mehmet E., tekrar aynı taksiye binerek Ahmet Ü. ile beraber Tavas ilçesine gitti. Burada kendilerini jandarma olarak tanıtan ikili, Orhan G.'nin 80 bin TL değerindeki altınlarını alarak kayıplara karıştı.

JASAT devreye girdi

Olayın ardından Denizli İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı JASAT ve Tavas İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, bölgeye giderek çalışma başlattı. Güvenlik kameralarını inceleyen JASAT, alana bir taksinin geldiğini ve tamponunda kırık olduğunu fark ederek Denizli'de ki taksileri teker teker inceleyip çalışmalarını genişletti. Ulaştıklarını taksici Ahmet Ü.'nün kişiyi tanımadığını söylemesi üzerine kent merkezinde 186 kamera kaydını izleyen JASAT, 48 saat sonra gerçeği ortaya çıkardı. Taksicinin alınan altınları bozdurduğunu ve suç ortağıyla farklı noktalarda müşteri ayağı yaparak aracına aldığını belirleyen JASAT, dolandırıcıları saklandığı yerde kıskıvrak yakaladı.

İlk olayı değilmiş

İşlemleri için karakola götürülen Ahmet Ü.'nün 11 adet suç kaydı olduğu, Mehmet E.D.'nin de 16 suç kaydı ve daha önceden başka ilde aynı yöntemlerle 800 bin TL'lik dolandırıcılık yaptığı ortaya çıktı. İfadeleri ardından adli makamlara sevk edilen Mehmet E.D. tutuklanarak ceza evine gönderilirken, taksici ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Taksicinin altınları bozdurması ve kırık tamponlu taksinin yolda gitmesi ise güvenlik kameralarına yansıdı.

Akıl almaz yöntemle dolandırılan yaşlı adam, 48 saat içinde JASAT'ın bulduğu ziynet eşyalarına kavuştu. Gözyaşlarına hakim olamayan yaşlı adam, ekiplere teşekkür ederek hızlı çalışmalarından dolayı minnettar olduğunu söyledi. Kentte suçlulara geçit vermeyen JASAT, böylelikle bir faili meçhul olayı daha aydınlatarak çözüme kavuşturmuş oldu. - DENİZLİ

YORUMLAR
500
Çameliler Kolpa ile coştu Çameliler Kolpa ile coştu Elazığ'da kaçak kazı yapan 3 şüpheli suçüstü yakalandı Elazığ'da kaçak kazı yapan 3 şüpheli suçüstü yakalandı
Kaynak: İHA

Jandarma, Denizli, JASAT, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Kırık tampondan yakalanan dolandırıcılardan akıl almaz tezgah - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
12:46 Bakan Kurum'dan "Kanal İstanbul Projesi iptal mi edildi?" sorusuna jet cevap: İmar planları yürürlükte
12:16 Tuğba Ekinci, tutuklanan Gülşen'in tahliyesi için sosyal medyadan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a seslendi: Bebesi var
11:54 Dışişleri Bakanlığı, Macron'un Türkiye'yi hedef alan sözlerine tepki gösterdi: Sömürgeci geçmişinizle yüzleşin
11:32 Şarkıcı Ege ve Cem yılmaz asker arkadaşı çıktı! İşte 21 yıl öncesine ait o fotoğraf
11:06 CHP lideri Kılıçdaroğlu, "Bay Kemal'in köstebeği kim?" başlıklı habere cevap verdi: Biraz kafa çalıştırın
11:05 Bursa'da kan donduran olay! Kız çocuklarını kaçırıp iki gün şiddet uyguladılar
11:02 Gaziantep'e göreve giden uzman çavuş, kafasından vurulmuş halde ölü bulundu!
10:52 Hakan Ural canlı yayında tutuklanan Gülşen'i topa tuttu: Maşa gibi kullanılıyorsun
10:36 Dünya basını Gülşen'in tutuklanmasını konuşuyor! İşte o haberler
10:35 Etiler'de sokak ortasında öldürülen genç intikam cinayetine kurban gitmiş!
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 27.08.2022 13:22:13. #1.11#
SON DAKİKA: Kırık tampondan yakalanan dolandırıcılardan akıl almaz tezgah - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement