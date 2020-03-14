Denizli'de yaşlı kadının evinden parasını çalan zanlı yakalandı - Son Dakika

Denizli'nin Serinhisar ilçesinde patates satma bahanesiyle geldiği 83 yaşındaki kadının evinden 2 bin 500 lirasını çalan kişi, kısa sürede yakalandı.
Alınan bilgiye göre, ilçede yaşayan 83 yaşındaki A.İ isimli kadının evine patates satma bahanesiyle gelen H.D (41), yaşlı kadınla pazarlık yapmaya çalışıp bir süre meşgul ettikten sonra evdeki paraların yerini öğrendi.
Kadın patatesleri kontrol ettiği sırada 2 bin 500 lirasını çalan şahıs, evden uzaklaştı.
İhbar üzerine Serinhisar İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri ile Jandarma Suç Araştırma Timi'nin (JASAT) yürüttüğü çalışmada zanlı, yaklaşık 2 saat sonra yakalandı.
Sulh ceza hakimliğine sevk edilen zanlı, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.