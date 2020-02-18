Denizli’de yatırım teşviklerinde aslan payını enerji sektörü aldı - Son Dakika
Son Dakika Ekonomi Denizli’de yatırım teşviklerinde aslan payını enerji sektörü aldı - Son Dakika Ekonomi

Denizli’de yatırım teşviklerinde aslan payını enerji sektörü aldı

1 saat önce

Son 16 yılda Denizli'de yapılan 1143 yatırım için 12 milyar 313 milyon lira tutarında yatırım teşvik belgesi verilirken, 25 bin kişi istihdam edildi.

Denizli’de yatırım teşviklerinde aslan payını enerji sektörü aldı, System.String[]

Son 16 yılda Denizli'de yapılan 1143 yatırım için 12 milyar 313 milyon lira tutarında yatırım teşvik belgesi verilirken, 25 bin kişi istihdam edildi. Teşviklerin 1 milyar lira bandını aştığı yıllarda enerji yatırımları aslan payını alırken, teşviklerde geçen yıl büyük artış yaşandı.

Denizli, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi: 18.02.2020 04:53 
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