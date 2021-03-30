Denizli'de "Yaya Önceliği Kırmızı Çizgimizdir" etkinliği düzenlendi - Son Dakika

Burada yaya geçidinin orta şeridi Denizli Valisi Ali Fuat Atik ile Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan tarafından kırmızıya boyandı.

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