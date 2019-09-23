Son Dakika Haberleri: Denizli'de yaz sezonunun son mangalları yapıldı
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Denizli'de yaz sezonunun son mangalları yapıldı

1 saat önce

Denizli'de yaz sezonunun son mangalları yapıldı Piknik alanları mangalcılarla doldu taştı Kış mevsimine doğru giderken, son mangallar yakıldıDENİZLİ - Denizli'de yaz mevsiminin sona ermesi ve sıcaklıkların azalmaya başlaması ile mangal sezonunun sonuna gelinirken, son günleri değerlendirmek...

Denizli'de yaz sezonunun son mangalları yapıldı

Piknik alanları mangalcılarla doldu taştı

Kış mevsimine doğru giderken, son mangallar yakıldı

DENİZLİ - Denizli'de yaz mevsiminin sona ermesi ve sıcaklıkların azalmaya başlaması ile mangal sezonunun sonuna gelinirken, son günleri değerlendirmek isteyen mangalcılar hafta sonu piknik alanları ve şehir ormanlarını doldurdu.

Denizli'nin en yoğun olan şehir ormanı Çamlık Parkı'nda, Eylül ayının bitmesine yakın, hava sıcaklıklarının düşmesiyle, mangalını kapan piknik alanlarına koştu. Yaz mevsiminin bitmesine yakın, mangal sezonunu kapatmak ve mevsimin son mangalını yakmak isteyen aileler, arkadaşlar ve okul grupları piknik alanlarında toplandı. Mangalın dumanı ve kokusu tüm alanı kaplarken, aileler ve öğrenciler son kez mangallarını ateşledi.

Sezon bitmeden son birkaç kez piknik yapmak, mangal yakmak, çocukları gezdirmek amaçlı park ve piknik alanlarına çıkanlar soluğu piknik alanlarında aldı.

Aileler sıcak giden havaları değerlendirerek sezonun son mangalını yakmak için piknik alanlarına akın ettiklerini ifade ettiler. Mangalcıların keyfi ve eğlencesi ise görülmeye değerdi.

Denizli'de yaz sezonunun son mangalları yapıldı

Denizli, Genel

Haber Yayın Tarihi: 23.09.2019 01:17 Kaynak: İHA
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