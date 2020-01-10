Denizli'de yeni bir bitki türü keşfedildi (2) - Son Dakika
Son Dakika Teknoloji Denizli'de yeni bir bitki türü keşfedildi (2) - Son Dakika

Denizli'de yeni bir bitki türü keşfedildi (2)

6 saat önce

Denizli'nin Çameli ilçesinde 2200 metre rakımda "Denizli Yünlügelini" ismi verilen yeni bir bitki türü keşfedildi.

Denizli'nin Çameli ilçesinde 2200 metre rakımda "Denizli Yünlügelini" ismi verilen yeni bir bitki türü keşfedildi.

Ege Üniversitesinden (EÜ) yapılan açıklamaya göre, Fen Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Hasan Yıldırım, orman mühendisi Rasim Çetiner'in fotoğraflayarak kendisine ulaştırdığı farklı bir Yünlügelin (Rindera) fotoğrafından yola çıkarak bu türün dünyada sadece Denizli'nin Çameli ilçesi sınırlarında bulunduğunu tespit etti.

"Denizli Yünlügelini" ismini verdiği türe ilişkin hazırladığı bilimsel makaleyi yayınlayarak bitkiyi literatüre kazandıran Doç. Dr. Yıldırım, dünyada 25 kadar türü bulunan Yünlügelin'in 5 türünün Türkiye'de tespit edildiğini belirtti.

Türkiye'deki bu türlerden 3'ünün endemik olduğuna işaret eden Yıldırım, açıklamada şu değerlendirmelere yer verdi:

"Keşfettiğimiz bitki de ülkemizin endemiklerinden ve dünyada sadece Denizli'nin Çameli ilçesi sınırlarında Torosların bir uzantısı olan dağın zirvesinde yer alıyor. Bitkiyi 2200 rakımda topladık. Bu bitkilerden elde edilen kimyasal içeriklerden özellikle alkaloid olarak bilinen çalışmalarda özellikle 'naftakinon' olarak bilinen maddelerin kanser hücre hatları üzerinde çok önemli öldürücü etkiye sahip olduğu bilinmektedir. Bu tarz çalışmalar halen devam ediyor. Keşif safhasından sonra bir sonraki amacımız da bu bitkinin bu tarz bir kimyasal içeriğe sahip olup olmadığını belirleme yönünde çalışmaları planlamaktayız. Bitkinin popülasyonuna zarar vermeyecek şekilde hem alanında bitkiyi koruyup hem de içeriğinde insanlık yararına herhangi bir olumlu sonuç verecek içerik var mı bunu bulmaya çalışacağız."

Denizli'de yeni bir bitki türü keşfedildi (2)

Denizli, Çameli, Ege, Teknoloji, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 10.01.2020 02:53 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Denizli'de dünyada başka bir yerde bulunmayan endemik bir bitki tespit edildi
Oyuncu Beren Gökyıldız, Mucize Doktor'a konuk oldu İnternet üzerinden reklam verip fuhuş yaptırılan salona baskın! Televizyonlara yanlış fiyat etiketi koyan marketin müşterileri, polis müdahalesiyle dağıtıldı

Son Dakika Haberleri
21:07 Vietnam'ın rengarenk tütsüleri yakılmaya hazır - Son Dakika Haber
20:58 Batman'daki DEAŞ operasyonunda 13 tutuklama - Son Dakika Haber
20:52 Cumhurbaşkanı Erdoğan yarın AB Konseyi Başkanı Michel ile görüşecek - Son Dakika Haber
20:38 Mardin'de kamyonet ve otomobil çarpıştı: 4 yaralı - Son Dakika Haber
20:38 Meksika'da bir çocuk okula ateş açtı - Son Dakika Haber
19:51 Milli Eğitim Bakanlığı öğrenciyi aşağılayan soruyu soran öğretmenle ilgili soruşturma başlattı - Son Dakika Haber
19:05 Pakistan'da camiye bombalı saldırı düzenlendi! 15 ölü, 20 yaralı - Son Dakika Haber

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 10.1.2020 21:08:42. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Denizli'de yeni bir bitki türü keşfedildi (2) - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]